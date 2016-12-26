Шульц выступил против отмены виз с Турцией без проведения реформ

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Понедельник, 26 декабря 2016, 02:19

Процесс либерализации визового режима Турции с ЕС не будет запущен до тех пор, пока Анкара не реформирует свое антитеррористическое законодательство.

Об этом заявил глава Европарламента Мартин Шульц в интервью изданиям Funke Mediengruppe, пишет DW.com.

Шульц пока не направлял предложение Еврокомиссии по безвизовому режиму с Турцией на рассмотрение парламента. "Он (документ - Ред.) все еще лежит на моем столе", - сказал глава Европарламента.

В то же время он добавил, что действия турецких властей после попытки путча в стране вызывают много вопросов.

В частности, Шульц упомянул об ограничениях свободы СМИ в Турции и заявил, что это неприемлемо. Он также предостерег Анкару от введения смертной казни, добавив, что это приведет к завершению переговоров по вступлению Турции в Евросоюз.

В рамках договора между Евросоюзом и Анкарой турецкие власти должны выполнить 72 условия, поставленных перед ними Еврокомиссией. ЕС, в частности, добивается изменения закона о борьбе с терроризмом, так как в нынешней версии он может быть направлен против оппозиционеров и критикующих правительство журналистов.

Темы: Турция ЕС визы
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