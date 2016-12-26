Шульц проти скасування віз з Туреччиною без проведення реформ

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Понеділок, 26 грудня 2016, 02:19

Процес лібералізації візового режиму Туреччини з ЄС не буде запущений доти, доки Анкара не реформує своє антитерористичне законодавство.

Про це заявив глава Європарламенту Мартін Шульц  в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, пише DW.com.

Шульц поки не направляв пропозицію Єврокомісії щодо безвізового режиму з Туреччиною на розгляд парламенту. "Він (документ - Ред.) досі лежить на моєму столі", - сказав глава Європарламенту.

У той же час він додав, що дії турецької влади після спроби путчу в країні викликають багато питань.

Зокрема, Шульц згадав про обмеження свободи ЗМІ в Туреччині і заявив, що це неприйнятно. Він також застеріг Анкару від запровадження смертної кари, додавши, що це призведе до завершення переговорів щодо вступу Туреччини в Євросоюз.

В рамках договору між Євросоюзом і Анкарою турецька влада має виконати 72 умови, поставлені перед нею Єврокомісією. ЄС, зокрема, домагається зміни закону про боротьбу з тероризмом, оскільки в нинішній версії він може бути направлений проти опозиціонерів і журналістів, які критикують уряд.

Теми: Туреччина ЄС візи
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