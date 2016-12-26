Встрече Лутковской с Чийгозом в Крыму препятствуют – адвокат

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Понедельник, 26 декабря 2016, 13:44

Оккупационные власти Крыма препятствуют встрече украинского омбудсмена Валерии Лутковской з заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом.

Об этом адвокат Николай Полозов написал в своем твиттере по итогам 60-го судебного заседания по делу Чийгоза в понедельник.

По словам Полозова, заседания суда было завершено внезапно "с целью исключить общение Лутковской с Чийгозом в СИЗО и возможностью ее посещения суда", – добавил он.

Полозов также сообщил, что на заседании в понедельник рассматривались фотографии акции протеста крымских татар и проукраинских активистов 26 февраля 2014 года за период с 12:47 до 12:57. По его словам, на этих фотографиях не было видно ни Чийгоза, ни оружия в руках проукраинских активистов, однако была видна активность пророссийского митинга, участники которого пытались препятствовать своим оппонентам.

Адвокат сообщил, что следующее заседание состоится во вторник в 9:30.

Олег Шанковский, УП

Темы: крымские татары Крым права человека
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