Зустрічі Лутковської з Чийгозом в Криму перешкоджають – адвокат

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Понеділок, 26 грудня 2016, 13:44

Окупаційна влада Криму перешкоджає зустрічі українського омбудсмена Валерії Лутковської з заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом.

Про це адвокат Микола Полозов написав у своєму твіттері за підсумками 60-го засідання у справі Чийгоза в понеділок.

За словами Полозова, засідання суду було завершено раптово "з метою виключити спілкування Лутковської з Чийгозом в СІЗО і можливістю її відвідування суду", – додав він.

Полозов також повідомив, що на засіданні у понеділок розглядалися фотографії акції протесту кримських татар і проукраїнських активістів 26 лютого 2014 року за період з 12:47 до 12:57. За його словами, на цих фотографіях не було видно ні Чийгоза, ні зброї в руках проукраїнських активістів, проте була видна активність проросійського мітингу, учасники якого намагалися перешкоджати своїм опонентам.

Адвокат повідомив, що наступне засідання відбудеться у вівторок о 9:30.

Олег Шанковський, УП

Теми: кримські татари Крим права людини
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