Некоторые пассажиры Ту-154 успели надеть жилеты – источник

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Понедельник, 26 декабря 2016, 14:21

На нескольких погибших пассажирах самолета Ту-154, чьи тела были обнаружены к настоящему моменту, были надеты спасательные жилеты.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб.

"Люди в жилетах, готовились к эвакуации", – сказал собеседник агентства, уточнив, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела уже обнаружены.

Агентство отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что тела большинства пассажиров могут находиться внутри лайнера под водой, поэтому они до сих пор не обнаружены.

Как известно, Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты, а также врач и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Экипаж самолета не подал на землю сигнал тревоги, однако пилот пытался вернуть судно назад в аэропорт.

Темы: катастрофы Росcия
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IP: 94.179.164.---робін_гудбай26.12.2016 15:03
Вибуху не було..По показах свідка, що чув при взльоті завивання двигунів, як в реактивного МІГа....Видно, була проблема з двигунами..Невже птаха засосало?..
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