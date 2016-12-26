В России назвали версии падения самолета Ту-154

Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования.

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в понедельник на брифинге, передает РИА Новости.

"Целью работы правительственной комиссии не является установление причин, приведших к данной катастрофе, к данной аварии. Однако хочу сказать, что организации работы нам необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом", - сказал он.

"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", — сообщил Соколов.

Он подчеркнул, что причины устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия министерства обороны.

При этом в Минобороны РФ заявляют, что самолет был технически исправен, передает ВВС.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", - сказал заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России в эфире телеканала "Россия 24".

Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.