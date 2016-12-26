Некоторые пассажиры "Укрзализныци" получили бесплатную воду и завтраки

Пассажиры СВ вагонов во внутригосударственном сообщении бесплатно получают питьевую воду, а пассажиры некоторых международных маршрутов – бесплатный завтрак.



Об этом сообщает в понедельник пресс-служба "Укрзализныци".



Указывается. что с 23 декабря 2016 года пассажирам СВ вагонов во внутригосударственном сообщении бесплатно предоставляют питьевую воду без газа в пол-литровых бутылках.



Кроме того, каждый пассажир "Укрзализныци", который будет путешествовать по маршрутам Киев – Прага, Киев – Братислава, Киев – Будапешт и Львов – Будапешт, получит бесплатный завтрак: чай или кофе на выбор, с печеньем или вафлями.



"Вода, которую железнодорожники будут предоставлять пассажирам, – собственного производства филиалов ОАО "Укрзализныця" и имеет государственный сертификат соответствия, выданный Министерством экономического развития и торговли Украины", – говорится в сообщении.



Питьевую воду выпускают в региональном филиале "Южная железная дорога" (марки "Гребенковская" и "Миргородське джерело") и региональном филиале "Одесская железная дорога" (марки "Холодок" и "Бирзульськая").



Ранее сообщалось, что с 1 ноября текущего года ПАО "Укрзализныця" начала обеспечивать пассажиров СВ вагонов бесплатно водой в поездах международного сообщения.