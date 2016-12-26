Деякі пасажири "Укрзалізниці" отримали безкоштовну воду і сніданки

5020 переглядів
0
Понеділок, 26 грудня 2016, 18:05

Пасажири СВ вагонів у внутрішньодержавному сполученні безкоштовно отримують питну воду, а пасажири деяких міжнародних маршрутів – безкоштовний сніданок.

Про це повідомляє в понеділок прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається. що з 23 грудня 2016 року пасажирам СВ вагонів у внутрішньодержавному сполученні безкоштовно надають питну воду без газу в півлітрових пляшках.

Крім того, кожен пасажир "Укрзалізниці", який подорожуватиме за маршрутами Київ – Прага, Київ – Братислава, Київ – Будапешт і Львів – Будапешт, отримає безкоштовний сніданок: чай або каву на вибір, із печивом чи вафлями.

Вода, яку залізничники надаватимуть пасажирам, – власного виробництва філій ПАТ "Укрзалізниця" та має державний сертифікат відповідності, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, – зазначено в повідомленні.

Питну воду випускають у регіональній філії "Південна залізниця" (марки "Гребінківська" і "Миргородське джерело") та регіональній філії "Одеська залізниця" (марки "Холодок" і "Бірзульська").

Раніше повідомлялося, що з 1 листопада поточного року ПАТ "Укрзалізниця" почала забезпечувати пасажирів СВ вагонів безкоштовно водою в поїздах міжнародного сполучення.

Теми: Укрзалізниця
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Стала відома ціна квитків на потяг Інтерсіті до Польщі 21 грудня 2016, 15:59
Омелян назвав спекуляціями заяви про подорожчання залізничних квитків 21 грудня 2016, 11:57
Сайт "Укрзалізниці" з продажем квитків он-лайн запрацював 16 грудня 2016, 10:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бійців, які загинули на Світлодарській дузі, не катували – експертиза
Нідерланди розглянуть асоціацію Україна-ЄС після 15 березня – МЗС
Порошенко підписав бюджет-2017
Ворог змусив сили АТО відкрити вогонь біля Широкиного – штаб
Усі новини
Фото

Робоче місце. Як виглядає офіс видавництва "Основи"

Інтерв'ю

Уляна Супрун: До липня українці мають знайти свого лікаря