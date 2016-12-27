Суд приговорил партизан из отряда "Равлики" к 2 годам условного заключения

Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор участникам донецкого партизанского отряда "Равлики".

Об этом сообщил командир отряда Богдан Чабан, передает "Громадське".

По его словам, "Равликов" осудили по ч. 2 статьи 365 УК (превышение полномочий) к 4 годам лишения свободы и освободили на основании ст. 75 от отбывания основного наказания с испытательным сроком в 2 года.

"Можно сказать, что это победа, но победа небольшая, будем думать, что делать дальше", - сказал он.

"Нас прокуратура Донецкой области обвиняла в других статьях: разбойное нападение, незаконное хранение оружия, фальсификация вещественных доказательств и во всех этих статьях не нашлось подтверждения, поэтому суд переквалифицировал обвинение, увидев в наших действиях исключительно превышение служебных полномочий", - добавил Чабан.

Кроме Чабана, два года условно получили Борис Овчаров и Александр Крюков.

Сейчас "Равлики" решают обжаловать решение суда.