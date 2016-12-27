Жителей Днипра просят не использовать фейерверки на праздники

На территории города Днипро продолжает действовать запрет на использование фейерверков и других пиротехнических изделий.

Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил заместитель городского головы Александр Санжара, передает пресс-служба горсовета.

"Такое решение было принято еще 1 сентября 2014 года. В нем сказано, что этот запрет действует до конца проведения АТО. У нас продолжается АТО, поэтому запрет сохраняется. Помните, что Днипро находится очень близко к линии фронта. Учитывая, что в Днипре расположен военный госпиталь, у нас тут много ветеранов АТО, в наш город привозят раненых и, к сожалению, погибших, поэтому воздержимся в новогоднюю ночь от использования фейерверков", - отметил он.

Санжара добавил, что запрет распространяется на кафе, рестораны и другие развлекательные заведения.