Жителів Дніпра просять не використовувати феєрверки

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Вівторок, 27 грудня 2016, 06:06

На території міста Дніпро продовжує діяти заборона на використання феєрверків та інших піротехнічних виробів.

Про це на прес-конференції 26 грудня повідомив заступник міського голови Олександр Санжара, передає прес-служба міськради.

 "Таке рішення було ухвалене ще 1 вересня 2014 року. У ньому сказано, що ця заборона діє до кінця проведення АТО. У нас ще триває АТО, тому заборона зберігається. Пам’ятаймо, що Дніпро знаходиться дуже близько до лінії фронту. Враховуючи те, що в Дніпрі розташований військовий шпиталь, у нас тут багато ветеранів АТО, до нашого міста привозять поранених і, на жаль, загиблих, тож утримаймося у новорічну ніч від використання феєрверків", - зазначив він.

Санжара додав, що заборона поширюється на кафе, ресторани та інші розважальні заклади.

Теми: Дніпро
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