Российский омбудсмен посетила в СИЗО Николаева дезертиров из Крыма

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила двух задержанных военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова.

Об этом она рассказала РИА Новости.

"Я только что вышла из СИЗО города Николаева, где содержатся два наших военнослужащих — Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были задержаны на границе в ноябре месяце, и вот уже месяц они находятся здесь в следственном изоляторе", — сказала омбудсмен.

"Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым", — добавила она.

Омбудсмен также рассказала, что Одинцов и Барнов просят о замене адвокатов, поскольку считают защиту неэффективной.

Кроме того, Москалькова намерена просить украинского омбудсмена Валерию Лутковскую помочь с лечением Максима Одинцова, которому незадолго до задержания была сделана операция на плечевом суставе.

Как известно, Максим Одинцов и Александр Баранов были задержаны 20 ноября на админгранице с Крымом в результате проведения спецоперации СБУ. Против них возбуждены уголовные производства по ст.408 Уголовного кодекса Украины - "дезертирство" и ч.1 ст. 111 УК Украины – "госизмена".

До 2014 года Одинцов и Баранов проходили службу в Вооруженных силах Украины в части, расположенной в Сакском районе Крыма. Когда Крым был захвачен российскими военными, военнослужащие перешли на службу в армию РФ.