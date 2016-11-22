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ЗМІ розкрили подробиці біографій затриманих біля Криму військових

Вівторок, 22 листопада 2016, 11:46
ЗМІ розкрили подробиці біографій затриманих біля Криму військових

Затримані СБУ на адмінмежі з Кримом військові служили в одній частині і були однолітками.

Їх дані опубліковано на сайті Миротворець.

Так, Максим Одинцов проходив військову службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на території АР Крим і не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Перейшов на військову службу до РФ.

До окупації служив у військовій частині А1100 (смт Новофедорівка) на посаді: старший повітряний стрілець-pадист вертолітного загону вертолітної ескадрильї.

 
Одинцова затримали біля Криму
фото з його сторінки вконтакте
 
Оденцов до анексії Криму служив в ЗСУ, потім зрадив присязі
фото з його сторінки вконтакте

На його сторінці вконтакте є фото з Пітера, датовані жовтнем цього року.

Має звання прапорщика. Народився 25.04.1983 в Криму.

Інший затриманий - 33-річний Олександр Баранов. Як і Одинцов до окупації він служив в частині А1100 в смт Новофедорівка на посаді планшетист командного пункту полку. Сам же народився в Каневі Черкаської області, живе в Криму.

Звання - молодший сержант.

Як відомо, в СБУ раніше заявили, що затримали на адмінкордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

У Росії ж заявляють, що колишніх українських військових нібито виманили на пункт "Джанкой".

"Українська правда" у Threads

Теми: КримСБУ
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