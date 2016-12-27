Песков опроверг сообщения о кандидате на место посла РФ в Турции

306 просмотров
0
Вторник, 27 декабря 2016, 11:34

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич является кандидатом на пост посла России в Турции.

Об этом он сказал журналистам, сообщает российский "Интерфакс".

"Пока никаких решений нет. Информация не соответствует действительности. Каких-либо решений не принималось", - заявил Песков.

Ранее "Дождь" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщал, что новым послом России в Турции станет полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Летом 2016 года он претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Однако Украина отказалась принять Бабича, в качестве полномочного представителя России.

Как известно, нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки.

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.

Темы: Росcия Турция кадры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Турции суд запретил СМИ освещать убийство российского посла 27 декабря 2016, 09:54
СМИ: Очевидец рассказал подробности крушения Ту-154 27 декабря 2016, 08:42
Российский омбудсмен посетила в СИЗО Николаева дезертиров из Крыма 27 декабря 2016, 08:22
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики отпустили двух заложниц
В РФ пообещали, что Лутковская посетит украинцев в колониях Симферополя в 2017 году
Тука о блокаде ОРДЛО: в успех акции не верю, инициаторам не доверяю
В зоне АТО пропали двое бойцов, возвращавшихся из больницы – штаб
Все новости
Год независимого театра

Самые громкие проекты, скандалы и личности

Дима Борисов

Сейчас в мировые тренды вышла грузинская кухня, следующей будет украинская