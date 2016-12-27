Песков опроверг сообщения о кандидате на место посла РФ в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич является кандидатом на пост посла России в Турции.

Об этом он сказал журналистам, сообщает российский "Интерфакс".

"Пока никаких решений нет. Информация не соответствует действительности. Каких-либо решений не принималось", - заявил Песков.

Ранее "Дождь" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, сообщал, что новым послом России в Турции станет полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Летом 2016 года он претендовал на место посла России на Украине вместо ушедшего с этого поста Михаила Зурабова. Однако Украина отказалась принять Бабича, в качестве полномочного представителя России.

Как известно, нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки.

МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.