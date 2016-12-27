Сущенко перевели в новую камеру - к российскому националисту
Журналиста Укринформа Романа Сущенко в Лефортово перевели в другую камеру.
Об этом рассказал его адвокат Марк Фейгин в интервью Укринформу.
"Побывал сегодня у Романа и хочу передать его поздравления с большими праздниками всем близким, друзьям, коллективу Укринформа. Сущенко снова изменили камеру. Но на этот раз изменился еще и сосед. Его новый сосед по камере – российский националист, задержан по одной из многочисленных дел, которые сейчас заводят против этой категории ", - сказал Фейгин.
Он уточнил, что сосдед Сущенко - язычник,"родновер".
Он также уточнил, что отношения у Романа с его новым соседом нормальные, "они ладят". Но Сущенко теперь на некоторое время будет без телевизора и холодильника, оставшихся в предыдущей камере.
Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
В ГУР МОУ опровергли это заявление, отметив, что она не соответствует действительности.
Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.
Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.
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