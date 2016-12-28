В Стамбуле начался процесс над подозреваемыми в попытке путча

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Среда, 28 декабря 2016, 03:26

В Стамбуле начался первый процесс над подозреваемыми в совершении попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Об этом пишет DW.com.

На скамье подсудимых оказались 29 сотрудников полиции, которых обвиняют в соучастии в попытке переворота. Среди прочего подозреваемых обвиняют в невыполнении приказов, которые имели целью защиту резиденции президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на местные СМИ.

Сам процесс проходит в крупнейшем в Турции зале судебных заседаний. Вокруг здания суда задействовали много отрядов полиции и сил безопасности. Также беспрецедентные меры безопасности наблюдаются и в самом районе города, где расположено помещение суда.

Подсудимым, если их вина будет доказана, грозят значительные сроки заключения. Из 29 подсудимых 24 отбывают предварительное заключение, один находится в розыске, а еще четверо были освобождены от предварительного заключения под залог.

Процессы над подозреваемыми в участии в путче продолжаются и в других городах страны. Крупнейшим считается начатый накануне в городе Денизли, где на скамье подсудимых находятся сразу 60 человек.

Всего в Турции с середины июля этого года были арестованы 41 тыс человек - в основном военных и силовиков, - подозреваемых в совершении попытки путча или поддержке движения Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором переворота.

Темы: Турция
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