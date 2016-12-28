У Стамбулі розпочався процес над підозрюваними в спробі путчу

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Середа, 28 грудня 2016, 03:26

У Стамбулі розпочався перший процес над підозрюваними в скоєнні спроби державного перевороту 15 липня 2016 року.

Про це пише DW.com.

На лаві підсудних опинилися 29 співробітників поліції, яким закидають співучасть у спробі перевороту. Серед іншого підозрюваних обвинувачують у невиконанні наказів, які мали на меті захист резиденції президента Реджепа Таїпа Ердогана, повідомляє інформаційна агенція AFP з посиланням на місцеві ЗМІ.

Сам процес відбувається в найбільшій в Туреччині залі судових засідань. Навколо приміщення суду задіяли багато загонів поліції та сил безпеки. Також безпрецедентні заходи безпеки спостерігаються і в самому районі міста, де розташоване приміщення суду.

Підсудним, якщо їхню провину буде доведено, загрожують значні терміни ув'язнення. З 29 підсудних 24 відбувають досудове ув'язнення, один перебуває в розшуку, а ще четверо були звільнені від досудового ув'язнення під заставу.

Процеси над підозрюваними в участі в путчі тривають і в іншим містах країни. Найбільшим вважається розпочатий напередодні в місті Денізлі, де на лаві підсудних перебувають одразу 60 осіб.

Загалом в Туреччині з середини липня цього року було заарештовано 41 тисячу осіб - переважно військових та силовиків, - підозрюваних у скоєнні спроби путчу чи підтримці руху Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором перевороту.

Теми: Туреччина
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