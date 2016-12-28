Нардеп от "Оппоблока" предлагает за госсредства пиарить русский язык

5061 просмотр
3
Среда, 28 декабря 2016, 17:08

Нардеп от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий предлагает оказывать государственную поддержку развити., популяризации и защитt русского языка и языков национальных меньшинств.

Соответствующий проект закона под его авторством, зарегистрирован в Верховной раде 26 декабря, а 28 декабря обнародован на сайте Верховной Рады.

Балицкий, как и во времена Януковича депутаты от ПР, мотивирует свои предложения Европейской хартией региональных языков в 1992 году.

Проектом закона предлагается в 2017 – 2020 годах за счет государственного бюджета поддержать меры по развитию и популяризации русского языка, других языков национальных меньшинств. Выделение российской в законопроекте никак не объясняется.

Законопроект предусматривает создание и обеспечение работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка и языков нацменьшинств, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой и книгами языков нацменьшинств, организацию радио - и телепередач, публикаций. Также речь идет о снижении стоимости информационной, печатной, полиграфической продукции, созданной русским языком, другими языками национальных меньшинств, путем налогового, тарифного, таможенного регулирования, предоставления безвозвратной финансовой помощи.

Средства на финансирование этих мероприятий должны прописываться в государственном и местных бюджетах. В то же время в пояснительной записке указано, что реализация проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Евгений Балицкий был избран народным депутатом по округу №80 г. Мелитополь Запорожской области. Ранее был членом Партии регионов.

Сейчас в Украине действует закон об основах государственной языковой политики, так называемый, языковой закон "Кивалова-Колесниченко". Президент не утвердил решение Верховной рады о его отмене, поэтому закон до сих пор действует. Закон разрешает использование языка в делопроизводстве, которой в регионе пользуется не менее 10% жителей.

Украинская правда

Темы: язык Оппозиционный блок Партия регионов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На украинском языке дома говорят чуть больше половины граждан 16 декабря 2016, 15:34
КС продолжил рассмотрение языкового закона Кивалова-Колесниченко 13 декабря 2016, 11:21
КС заслушает Парубия, Грынива, Яценюка и Ко о "языковом законе" 17 ноября 2016, 13:56
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.200.113.---Mawron_ua28.12.2016 17:46
Дешева провокація, щоб зайвий раз нагадати про себе, а то виборці забудуть про існування Опоблоку.
ОтветитьС цитатой
IP: 95.108.133.---kerubino28.12.2016 17:25
Не Опоблоку ,а Путінського блоку ,І ВЖЕ ДАВНО ПОРА ТАКИМИ ПЕРЕВЕРТНЯМИ занятись СБУ ,бо вся ця "демократія" скоро Украінському народу боком вилізе .Хочуть Російськоі мови ,нехай валять в Рашу ,там всіх таких перевертнів приймають,потім ще по Кисель ТВ покажуть .
ОтветитьС цитатой
IP: 195.138.81.---Kotia28.12.2016 17:23
Zalapu йому на ковнір !!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Апелляционный суд отменил решение об аресте Курченко
Стокгольмский суд взыскал с ОПЗ 250 миллионов в пользу Фирташа
Командиру взвода спецназовцев Нацполиции сообщили о подозрении за Майдан
Кабмин утвердил минимальную стипендию на уровне 1100 грн
Все новости
I/am/from

Экс-солист группы "Скрябин" Анис Еттаеб рассказывает о детстве в Тунисе

Клубная жизнь

Арт-директор Стас Тви о тусовках Киева