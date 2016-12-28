Нардеп от "Оппоблока" предлагает за госсредства пиарить русский язык

Нардеп от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий предлагает оказывать государственную поддержку развити., популяризации и защитt русского языка и языков национальных меньшинств.

Соответствующий проект закона под его авторством, зарегистрирован в Верховной раде 26 декабря, а 28 декабря обнародован на сайте Верховной Рады.

Балицкий, как и во времена Януковича депутаты от ПР, мотивирует свои предложения Европейской хартией региональных языков в 1992 году.

Проектом закона предлагается в 2017 – 2020 годах за счет государственного бюджета поддержать меры по развитию и популяризации русского языка, других языков национальных меньшинств. Выделение российской в законопроекте никак не объясняется.

Законопроект предусматривает создание и обеспечение работы школ, специальных классов, курсов, кружков и семинаров по изучению русского языка и языков нацменьшинств, создание справочников, словарей, комплектование библиотек русскоязычной литературой и книгами языков нацменьшинств, организацию радио - и телепередач, публикаций. Также речь идет о снижении стоимости информационной, печатной, полиграфической продукции, созданной русским языком, другими языками национальных меньшинств, путем налогового, тарифного, таможенного регулирования, предоставления безвозвратной финансовой помощи.

Средства на финансирование этих мероприятий должны прописываться в государственном и местных бюджетах. В то же время в пояснительной записке указано, что реализация проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Евгений Балицкий был избран народным депутатом по округу №80 г. Мелитополь Запорожской области. Ранее был членом Партии регионов.

Сейчас в Украине действует закон об основах государственной языковой политики, так называемый, языковой закон "Кивалова-Колесниченко". Президент не утвердил решение Верховной рады о его отмене, поэтому закон до сих пор действует. Закон разрешает использование языка в делопроизводстве, которой в регионе пользуется не менее 10% жителей.

Украинская правда