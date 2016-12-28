Нардеп від "Оппоблоку" пропонує за державні кошти піарити російську мову

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Середа, 28 грудня 2016, 17:08

Нардеп від "Опозиційного блоку" Євген Балицький пропонує  надавати державну підтримку розвитку, популяризації і захисту російської мови та мов національних меншин.

Відповідний проект закону за його авторством, зареєстрований у верховній раді 26 грудня, а 28 грудня оприлюднено  на сайті Верховної ради.

Балицький, як і за часів Януковича депутати від ПР, мотивує свої пропозиції Європейською хартією регіональних мов 1992 року.

Проектом закону пропонується у 2017 – 2020 роках за рахунок державного бюджету підтримати заходи з розвитку та популяризації російської мови, інших мов національних меншин. Виокремлення російської у законопроекті ніяк не пояснюється.

Законопроект передбачає створення і забезпечення роботи шкіл, спеціальних класів, курсів, гуртків і семінарів з вивчення російської мови та мов нацменшин, створення довідників, словників, комплектування бібліотек російськомовною літературою та книгами мов нацменшин, організацію радіо- і телепередач, публікацій. Також йдеться про зниження вартості інформаційної, друкованої, поліграфічної продукції, створеної російською мовою, іншими мовами національних меншин, шляхом податкового, тарифного, митного регулювання, надання безповоротної фінансової допомоги.

Кошти на фінансування цих заходів мають прописуватися у державному та місцевих бюджетах. Водночас у пояснювальній записці зазначено, що реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат із державного бюджету.  

Євген Балицький обраний народним депутатом по округу №80 м. Мелітополь Запорізької області. Раніше був членом Партії регіонів.

Наразі в Україні залишається чинним закон про засади державної мовної політики, так званий, мовний закон "Ківалова-Колесніченка". Президент не затвердив рішення Верховної ради щодо його скасування, тому закон досі діє. Закон дозволяє використання у діловодстві мови, якою в регіоні користується не менше 10% жителів.

Українська правда

Теми: мова Опозиційний блок Партія регіонів
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Коментарі — 3
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua28.12.2016 17:46
Дешева провокація, щоб зайвий раз нагадати про себе, а то виборці забудуть про існування Опоблоку.
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IP: 95.108.133.---kerubino28.12.2016 17:25
Не Опоблоку ,а Путінського блоку ,І ВЖЕ ДАВНО ПОРА ТАКИМИ ПЕРЕВЕРТНЯМИ занятись СБУ ,бо вся ця "демократія" скоро Украінському народу боком вилізе .Хочуть Російськоі мови ,нехай валять в Рашу ,там всіх таких перевертнів приймають,потім ще по Кисель ТВ покажуть .
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IP: 195.138.81.---Kotia28.12.2016 17:23
Zalapu йому на ковнір !!!
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