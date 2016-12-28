СБУ обнародовало записи, подтверждающие работу Безъязыкова на боевиков

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Среда, 28 декабря 2016, 19:43

Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыкова и его жены.

Видео появилось в среду на официальном канале СБУ в YouTube.

В подписи к видео указывается, что записи "подтверждают противоправную деятельность... Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкасаемости, обороноспособности и государственной безопасности Украины".

В частности, в видео есть запись разговора (от 2 октября 2015 года) жены Безъязыков с так называемым "заместителем командующего корпусом министерства обороны ДНР" Эдуардом Басуриним. Басурин рассказывает, что Безъязыков жив и не хочет возвращаться на подконтрольную Киеву территорию Украины (на видео с 10-й минуты).

"Басурин сообщил, что Безъязыков И. М. работает на ДНР и не хочет возвращаться домой", - говорится в подписи СБУ.

Как известно, 13 декабря СБУ заявила, что полковник ВСУ Иван Безъязыков был завербован российскими спецслужбами.

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыков задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Украинская правда

Темы: Донбасс СБУ пленные
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