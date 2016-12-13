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ЗМІ: Звільненого з полону військового ЗСУ затримали за співпрацю з бойовиками

Вівторок, 13 грудня 2016, 01:27
ЗМІ: Звільненого з полону військового ЗСУ затримали за співпрацю з бойовиками

Військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР".

Про це повідомила його дружина Маргарита Кушнірова, передає "Громадське".

За її словами, за Без'язиковим прийшли чотири людини в цивільному, показали ордер на обшук, в якому значилося що він підозрюється у співпраці з бойовиками "ДНР".

"Перебуваючи в полоні незаконного формування самоназваного "розвідувального управління ДНР" вступив до вказанного формування та виконував обов'язки заступника начальника першого відділу агентурної розвідки", - говорилося в ордері.

З будинку Без'язикова вилучили техніку: комп'ютери, планшети, карти пам'яті, фотоапарати і мобільні телефони.

Зараз він знаходиться в слідчому ізоляторі, де йому наданий державний адвокат.

13 грудня відбудеться суд з обрання запобіжного заходу. Зараз його затримали на 72 години.

Дружина Без'язикова переконана, що її чоловік не винен.

"Так, йому пропонували співпрацю і намагалися вербувати, але він не погодився. Про це знали всі, він розповів, коли вийшов з полону", - сказала вона.

Без'язикова звільнили з полону бойовиків 5 липня 2016 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: Збройні сили
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