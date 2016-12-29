Депортированного крымчанина этапируют в Ростовскую область

Депортированного крымчанина Недима Халилова утром начали этапировать в фильтрационный лагерь в Ростовской области.



О в четверг сообщают "Крим.Реалии", со ссылкой на друга Халилова Айдера Исмаилова.



"Недим Халилов в 7 часов утра позвонил мне и сказал, что его перевозят в лагерь в поселке Гулькевичи Ростовской области. Насколько я понял, это территория кирпичного завода. Ему дали час на сборы. После этого связь оборвалась. Сейчас мы пытаемся связаться с адвокатом для выяснения всех подробностей", - сказал Исмаилов.



В "Крымскотатарском ресурсном центре" считают, что "этап длиною в 600 километров, в количестве 150 человек он может не выдержать, а если останется жить, то его здоровью будут нанесены необратимые увечья".

Как известно, в середине декабря сообщалось, что депортированного крымского активиста Недима Халилова, который больше месяца назад объявил голодовку в фильтрационном спецприемнике в Краснодарском крае, собираются госпитализировать.



Депортированный крымский активист Недим Халилов написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.

7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма.



Халилову позволили заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы.



До 29 декабря Халилов находился в фильтрационном пункте в Краснодарском крае.