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Окупанти депортують в Узбекистан кримськотатарського активіста

Вівторок, 8 листопада 2016, 12:58

В окупованому Криму за рішенням "суду" за межі півострова буде депортований координатор організації "Рух опору кримських татар" Недім Халілов.

Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв, передає у вівторок видання "15 минут".

"7 листопада відбулася чергова депортація з Криму! За рішенням суду Недіма Халілова видворили за межі Криму і помістили до фільтраційного табору, звідки планується його подальша депортація в Узбекистан", – написав Смедляєв в Facebook.

Він також підкреслив, що це рішення "суду" окупантів – яскравий показник ставлення до кримських татар і найближчої перспективи.

Як відомо, в лютому 2016 року Недім Халілов подав у "центральний суд" Сімферополя позовну заяву, в якій просив визнати дії окупаційної влади, а також президента Росії Володимира Путіна неправомірними і незаконними.

В "суді" Халілов просив дати кримськотатарському народу особливий статус і визнати його корінним народом Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татариправа людини
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