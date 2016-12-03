Тимошенко обвиняет Порошенко в тайных договоренностях по Донбассу

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Суббота, 3 декабря 2016, 23:35

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что президент Петр Порошенко подписал секретные документы в рамках минских договоренностей.

Об этом она заявила в субботу в эфире канала "112 Украина".

"Сегодня все зашло в тупик по минским соглашениям только по одной причине - что президент Украины допустил подписание тайных документов в рамках минских договоренностей, о которых никто ничего не знает, они не обнародованы. И еще одни договоренности, на мой взгляд, были подписаны на одной из нормандских встреч", - сказала Тимошенко.

По ее словам, президент взял на себя такие обязательства по урегулированию конфликта на Востоке, которые украинское общество не примет.

"Я думаю, это выборы при любых обстоятельствах, принятие изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, не прекращая там войны, и на самом деле легализация оккупации и замороженного или полузамороженного конфликта", - считает нардеп.

По ее мнению, теперь президент понял, что украинское общество не примет таких договоренностей.

"Президент завел весь этот переговорный процесс в тупик, так как на Западе ожидают выполнения его обязательств, а в Украине такие обязательства являются неприемлемыми", - сказала Тимошенко.

В то же время она выразила убеждение, что "если бы высшее руководство государства хотело закончить эту войну, ее бы уже не было".

Как сообщалось, в интервью трем украинским телеканалам, показанном 23 октября, Порошенко заявил, что никаких тайных договоренностей во время встречи в "нормандском формате" не принималось.

Украинская правда

Темы: Тимошенко Порошенко
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Комментарии — 4
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IP: 91.219.220.---З Полтави04.12.2016 01:43
Ой як ВОНА ПРАЦЮЄ, вірніше любить по піаритись на негативі! Ніколи не чув, що ВОНА зробила для країни щось корисне.
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua04.12.2016 00:58
- Сусліка бачиш?
- Ні.
- І я - ні. А він є (с)
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IP: 37.229.144.---Іван Кая04.12.2016 00:19
Водночас вона висловила переконання, що "якби вище керівництво держави хотіло закінчити цю війну, її б уже не було". ****

Це - яким чином? Зкинути на Донбас ядерну бомбу, як вона збиралася це зробити три роки тому? Так немає в нас тієї бомби, і навряд чи хтось нам її позичить...

Чого не верзтимеш, коли рвешся до влади...
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IP: 93.74.43.---Spirito03.12.2016 23:49
- Мінські домовленості не можуть вирішити конфлікт на Донбасі,оскільки Росія
розглядається в них як миротворець,а не сторона конфлікту, - Сироїд
...А якщо ми й далі називатимемо це казна-що,то за одним казна-що
настане інше казна що, -
...Водночас українці повинні мати доступ(!) до цієї правди,щоб перестати бути рабами", -
зазначила Сироїд. -
ОтветитьС цитатой
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