Тимошенко обвиняет Порошенко в тайных договоренностях по Донбассу
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко убеждена, что президент Петр Порошенко подписал секретные документы в рамках минских договоренностей.
Об этом она заявила в субботу в эфире канала "112 Украина".
"Сегодня все зашло в тупик по минским соглашениям только по одной причине - что президент Украины допустил подписание тайных документов в рамках минских договоренностей, о которых никто ничего не знает, они не обнародованы. И еще одни договоренности, на мой взгляд, были подписаны на одной из нормандских встреч", - сказала Тимошенко.
По ее словам, президент взял на себя такие обязательства по урегулированию конфликта на Востоке, которые украинское общество не примет.
"Я думаю, это выборы при любых обстоятельствах, принятие изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, не прекращая там войны, и на самом деле легализация оккупации и замороженного или полузамороженного конфликта", - считает нардеп.
По ее мнению, теперь президент понял, что украинское общество не примет таких договоренностей.
"Президент завел весь этот переговорный процесс в тупик, так как на Западе ожидают выполнения его обязательств, а в Украине такие обязательства являются неприемлемыми", - сказала Тимошенко.
В то же время она выразила убеждение, что "если бы высшее руководство государства хотело закончить эту войну, ее бы уже не было".
Как сообщалось, в интервью трем украинским телеканалам, показанном 23 октября, Порошенко заявил, что никаких тайных договоренностей во время встречи в "нормандском формате" не принималось.
Украинская правда
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- Ні.
- І я - ні. А він є (с)
Це - яким чином? Зкинути на Донбас ядерну бомбу, як вона збиралася це зробити три роки тому? Так немає в нас тієї бомби, і навряд чи хтось нам її позичить...
Чого не верзтимеш, коли рвешся до влади...
розглядається в них як миротворець,а не сторона конфлікту, - Сироїд
...А якщо ми й далі називатимемо це казна-що,то за одним казна-що
настане інше казна що, -
...Водночас українці повинні мати доступ(!) до цієї правди,щоб перестати бути рабами", -
зазначила Сироїд. -