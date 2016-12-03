Тимошенко звинувачує Порошенка в таємних домовленостях по Донбасу

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Субота, 3 грудня 2016, 23:35

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що президент Петро Порошенко підписав таємні документи в рамках мінських домовленостей.

Про це вона заявила в суботу в ефірі каналу "112 Україна".

"Сьогодні все зайшло в глухий кут по мінських угодах тільки з однієї причини – що президент України допустив підписання таємних документів в рамках мінських домовленостей, про які ніхто нічого не знає, вони не оприлюднені. І ще одні домовленості, на мій погляд, були підписані на одній з нормандських зустрічей", - сказала Тимошенко.

За її словами, президент взяв на себе такі зобов'язання по врегулюванню конфлікту на Сході, які українське суспільство не прийме.

"Я думаю, це вибори за будь-яких обставин, прийняття змін до Конституції про особливий статус Донбасу, не припиняючи там війни, і насправді легалізація окупації і замороженого або напівзамороженого конфлікту", - вважає нардеп.

На її думку, тепер президент зрозумів, що українське суспільство не прийме таких домовленостей.

"Президент завів весь цей переговорний процес у глухий кут, тому що на Заході очікують виконання його зобов'язань, а в Україні такі зобов'язання є неприйнятними", - сказала Тимошенко.

Водночас вона висловила переконання, що "якби вище керівництво держави хотіло закінчити цю війну, її б уже не було".

Як повідомлялося, в інтерв'ю трьом українським телеканалам, показаному 23 жовтня, Порошенко заявив, що ніяких таємних домовленостей під час зустрічі в "нормандському форматі" не приймалося.

Українська правда

Теми: Тимошенко Порошенко
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IP: 93.74.43.---Spirito03.12.2016 23:49
- Мінські домовленості не можуть вирішити конфлікт на Донбасі,оскільки Росія
розглядається в них як миротворець,а не сторона конфлікту, - Сироїд
...А якщо ми й далі називатимемо це казна-що,то за одним казна-що
настане інше казна що, -
...Водночас українці повинні мати доступ(!) до цієї правди,щоб перестати бути рабами", -
зазначила Сироїд. -
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