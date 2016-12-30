Бывший министр обороны в розыске, но заочно судить его нельзя
Генпрокуратура продолжает розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне Евромайдана, заочное расследование по его статье невозможно.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.
Указано, что департамент специальных расследований расследует уголовное производство по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего Президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестных акций активистов Евромайдана.
Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.
Специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева невозможно, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по ст. 255 Уголовного кодекса.
"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", - сообщает Генпрокуратура.
Согласно сообщениям СМИ, сообщение о подозрении Лебедю было составлено 17 октября 2015 года. Печерский райсуд дал разрешение на его задержание а арест.
Также не арестовано имущество экс-министра, так как в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.
По данным СМИ в феврале 2014 года тогдашний глава Генштаба Ильин по приказу Лебедева дал шифрограмму с приказом привлечь к подавлению акций протеста 25 отдельную воздушно-десантную бригаду.
Лебедев находится в оккупированном Крыму. В марте 2016 года он даже собирался выдвигать свою кандидатуру на пост нового "губернатора" Севастополя вместо Сергея Меняйло.
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