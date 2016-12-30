Матиос заявил о 8 потерях на фронте. В Минобороны говорят – 1 раненый

8652 просмотра
0
Пятница, 30 декабря 2016, 16:34

Главный военный прокурор Анатолий Матиос утверждает, что потери сил АТО в пятницу составили 8 военных.

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"А на фронте сейчас потери – 8 военных", – сообщил он.

"Украинская правда" пыталась уточнить эту информацию у Матиоса, однако он не отвечает.

В то же время спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил УП, что пока известно лишь об 1 раненом.

"Боевые потери по состоянию на эту минуту – один раненый", – сказал он.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак заявил "Украинским новостям", что в пятницу вообще никаких потерь на фронте не было, в том числе не было раненых.

"С 0:00 по состоянию на сейчас у нас нет ни раненных, ни погибших. То есть нет потерь", - сказал он.

Матиос также сообщил в своем посте, что правоохранители в Одессе задержали заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Минобороны за вымогательство и получение от подрядчика 350 тысяч гривен взятки ( 3% от сметы ремонта военных казарм).

Как известно, Мотузяник утром сообщил, что за минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, а трое получили ранения.

Украинская правда

Темы: АТО Матиос
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Матиос объяснил, что имел в виду под потерями на фронте 30 декабря 2016, 17:25
За сутки 3 бойца АТО получили ранения, никто не погиб – Мотузяник 30 декабря 2016, 13:02
АТО: 45 обстрелов, боевики бьют из минометов на всех направлениях 30 декабря 2016, 07:39
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Нацсовете говорят, что "UBR" сам попросил аннулировать его лицензию
Путин не вышлет дипломатов США и пригласил их детей на елку
Чубаров: Своими компромиссами Пинчук предлагает убить Украину
ОПЗ остановил производство
Все новости
Тест

Насколько вы внимательно читали ТаблоID в этом году

Made in Ukraine

Идеи новогодних подарков