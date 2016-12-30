За сутки 3 бойца АТО получили ранения, никто не погиб – Мотузяник

За прошедшие сутки трое украинских военных в зоне проведения АТО получили ранения, ни один боец не погиб.

Об этом в пятницу во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении боевики нарушили тишину 8 раз с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Обстрелы там велись возле Станицы Луганской, Крымского и Попасной.

На донецком направлении боевики открывали огонь по всей линии фронта, за исключением донецкого аэропорта.

На Светлодарской дуге, окраинах Горловки, в авдеевской промзоне боевики осуществили обстрелы позиции сил АТО 13 раз. По словам Мотузяника, тяжелое вооружение боевики не применяли, но очень активными были снайперы в районе Авдеевки.

На мариупольском направлении, по его словам, резко уменьшили количество случаев использования минометов – всего 4 раза.

Всего на этом направлении были 24 провокации, преимущественно из стрелкового оружия.

По данным разведки, рассказал Мотузяник, 28 декабря боевики так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС, в результате чего пострадали 10 человек.

Украинская правда