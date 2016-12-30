Дело "Автомайдана": суд арестовал еще одного действующего силовика

Еще одного действующего правохранителя суд арестовал по подозрению в преступлениях в отношщении "автомайдановцев".



Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры.



30 декабря 2016 года следственным судьей применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога и в отношении второго милиционера, подозреваемого в совершении в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса в Киеве возле городской больницы № 17 провокации.



Согласно данным следствия, он способствовал незаконному задержанию сотрудниками спецподразделения "Беркут" 8 активистов общественного движения "Автомайдан".



Сообщается, что суд отстранил подозреваемого от должности старшего оперуполномоченного Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, которую он в настоящее время занимает.



Как сообщалось, Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины объявлено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в совершении вышеуказанных преступлений, квалифицированных по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание) УК Украины и в одном из которых 29 декабря 2016 года применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.



В отношении командира оперативной роты № 1 спецподразделения "Беркут" и 5 его подчиненных бойцов за участие в совершении указанных преступлений обвинительные акты рассматриваются в судах.



Что касается других соучастников этих преступлений досудебное расследование продолжается (недавно задержан милиционер спецподразделения, который долгое время разыскивался, а также один из "титушек", который содержится под стражей), в том числе шесть из них объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание, отмечают в ГПУ.