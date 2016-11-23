Половина "беркутовцев", разгонявших Майдан, до сих пор работают – Горбатюк

Около половины бойцов спецподразделения "Беркут", которые принимали участие в избиении людей на Майдане, продолжают работать в спецподразделениях полиции.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он отметил, что в разгоне Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года принимали участие 290 бойцов, из них 200 – из киевского подразделения.

"Основную противоправную деятельность оказывали представители киевского "Беркута". Личности всех установлены. Единственное что – ни один из исполнителей именно избиения не идентифицирован", – сказал Горбатюк, добавив, что где-то половина из них до сих пор работают.

Он также добавил, что ни один "беркутовец" не признал, что бил людей и не стал свидетельствовать против своих коллег.

Горбатюк напомнил, что руководителем полка до сих пор работает Андрей Дидюк, который одновременно является подсудимым по этим делам.

Он также добавил, что на своих должностях остаются и те силовики, которые принимали участие в избиениях 1 декабря возле Администрации президента.

"Да (работают). Подчиненные упомянутых лиц. Те, кто привлечены к ответственности, не работают. А подчиненные, которые непосредственно били, но не идентифицированы – в своем большинстве продолжают работать", – сказал Горбатюк.

Украинская правда