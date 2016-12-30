В США не исключают персональных санкций против Путина

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Пятница, 30 декабря 2016, 23:27

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявляет, что в 2017 году относительно России и, в частности, президента Владимира Путина, будут представлены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода" 30 декабря во время пребывания в Киеве.

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, – которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению", – сказал сенатор.

"Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можете ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается принять новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", – отметил Грэм

Как известно, 29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, как убежден Вашингтон, стоит Москва.

Россия отрицает обвинения и обещает ответные меры на санкции США.

В то же время сам Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп успел похвалить решение президента РФ.

Темы: США Росcия Путин санкции
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