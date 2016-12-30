Трамп похвалил Путина за "замечательный ход"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп похвалил решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции со стороны США.



Об этом он написал в пятницу, 30 декабря, в своем Твиттере.



"Замечательный ход. Я всегда знал, что он очень сообразительный", – написал Трамп.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016

Как известно, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они касаются шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в санкционный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Также США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания по преследованию со стороны России американских дипломатов в Москве.

В ответ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложил Путину выслать 35 американских дипломатов и запретить американцам пользоваться двумя учреждениями в России.

В то же время сам Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов, вызванные кибератаками России на США во время недавних президентских выборов.