Могерини приветствовала соглашение о перемирии в Сирии

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Суббота, 31 декабря 2016, 07:41

Объявление о соглашении по прекращению военных действий в Сирии в преддверии Нового года можно только приветствовать.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини, передает "Интерфакс-Украина".

"Важно, прежде всего, чтобы оно могло быть в полной мере реализовано всеми сторонами конфликта", - говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что сообщения о продолжающихся воздушных ударах и боевых действиях в районе Вади Барада являются предметом обеспокоенности, но реализованное полностью прекращение боевых действий может открыть путь к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи нуждающимся по всей стране.

"И, прежде всего, в случае успеха это может открыть путь к возобновлению внутрисирийских переговоров под эгидой ООН, в рамках, установленных Советом Безопасности ООН", - считает Могерини.

Темы: Сирия
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