В России автобус с детьми попал в ДТП: 12 погибших

В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Ханты-Мансийском автономном округе РФ погибло 12 человек, из которых 10 детей.

"По уточненным данным, в результате ДТП погибли 12 человек, включая 10 детей", - сообщили ТАСС в медицине катастроф.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

По данным российского МЧС, авария произошла в 14:40 мск на 926-м км федеральной автомобильной дороги Р404 Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись рейсовый автобус, две легковушки и один грузовой автомобиль.

В результате, по информации ведомства, 21 человек пострадал. Все пострадавшие госпитализированы в окружную больницу в Ханты-Мансийск.

В салоне, по имеющимся данным, были 32 человека, 29 - дети.

Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, в автобусе находились члены детской спортивной команды по акробатике.

Как сообщалось, в субботу в 15 км от Днепра на криворожской трассе перевернулся автобус из Кропивницкого, который перевозил 35 детей. В результате аварии погибла женщина, которая стояла на обочине. 19 детей получили травмы.