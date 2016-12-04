Трамп пригрозил новыми налогами компаниям, переносящим производство за рубеж

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 21:58

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предупредил американские компании, которые переносят свою деятельность за границу, что им грозит 35-процентный налог при попытке продать свою продукцию в США.

Об этом Трамп сообщил в своем Твиттере 4 декабря.

Трамп заявил, что Штаты планируют снизить налоги и упростить условия для бизнеса и подчеркнул, что "любой бизнес, который идет в другую страну, увольняет сотрудников, строит новую фабрику или завод в другой стране, а потом думает, что будет продавать свой продукт назад в США без последствий - ошибается".

"Для таких компаний налог на пересечение границы товаров, произведенных за пределами США, будет на уровне 35%. Этот налог будет бременем для финансовой деятельности, но эти компании будут иметь возможность работать в пределах 50 штатов без всякого налога или тарифа. Имейте это в виду перед тем, как сделаете очень дорогую ошибку", - заявил Трамп и подчеркнул, что Соединенные Штаты "открыты для бизнеса".

Как известно, во время предвыборной кампании Трамп заявлял о намерениях сократить уход корпораций за пределы США и вернуть рабочие места в страну.

Темы: Трамп налоги бизнес
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IP: 71.175.35.---Mike Jeff05.12.2016 00:42
Трамп молодець! Думаю що все буде добре. Ось трошки розгребемось із промисловістю та кордоном, та й вже візьмемось за софтвер і АйТі. Бо індуснся, і українські "айтішніки" серед інших, щось занадто розжиріли на американському аутсорсінгу.
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IP: 5.150.232.---spitfire04.12.2016 22:16
деякі українські тайкуни, здерши усі шкури із співвітчизників, вивели награбовані надмірною експлуатацією кошти за кордон, в безпечний ЄС або навіть ворожу Росію.
коли в Україні на політичному Олімпі з'явиться свій Трамп?
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