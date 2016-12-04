Трамп пригрозив новими податками компаніям, які переносять виробництво за кордон
Новообраний президент США Дональд Трамп попередив американські компанії, які переносять свою діяльність за кордон, що їм загрожуватиме 35-відсотковий податок у разі спроби продати свою продукцію в США.
Про це Трамп повідомив у своєму Твіттері 4 грудня.
Трамп заявив, що Штати планують знизити податки і спростити умови для бізнесу та підкреслив, що "будь-який бізнес, який йде в іншу країну, звільняє співробітників, будує нову фабрику чи завод в іншій країні, а потім думає, що буде продавати свій продукт назад в США без наслідків - помиляється".
"Для таких компаній податок на перетин кордону товарів, вироблених поза межами США, буде на рівні 35%. Цей податок буде тягарем для фінансової діяльності, але ці компанії матимуть можливість діяти у межах 50 штатів без будь-якого податку чи тарифу. Майте це на увазі перед тим, як зробите дуже дорогу помилку", - заявив Трамп і підкреслив, що Сполучені Штати "відкриті для бізнесу".
Як відомо, під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв про наміри скоротити вихід корпорацій за межі США та повернути робочі місця до країни.
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