Луценко лично контролирует расследование трагедии в Княжичах

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Понедельник, 5 декабря 2016, 08:48

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве об убийстве 5 работников полиции в Княжичах.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле генерального прокурора Юрия Луценко, информирует Генпрокуратура.

Установлено, что 4 декабря 2016 года в 4 часа утра в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области.

Те вместе с двумя сотрудниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции Киева, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ, отмечает ГПУ.

В результате погибли 5 сотрудников полиции.

Сейчас идут следственные действия. Устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

По данному факту прокуратура Киевской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) УК Украины.

Президент Петр Порошенко также взял на личный контроль ход расследования и призвал не использовать трагедию в Княжичах для "разборок" и дестабилизации политической ситуации.

Темы: Киевская область прокуратура Луценко полиция
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Комментарии — 2
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IP: 91.197.171.---fes421405.12.2016 10:01
За давньою традицією, коли Генпрокурор (Міністр МВС, Глава СБУ) каже "Беру під особистий контроль", це означає тільки одне - кінці у воду.
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IP: 135.23.220.---Andrew Stepanenko05.12.2016 09:20
То что половина ментов страны это рэкет и грабители известно давно. Теперь они еще и между собой стреляться стали за первоочередное право на грабежи.
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