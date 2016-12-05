Луценко лично контролирует расследование трагедии в Княжичах

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве об убийстве 5 работников полиции в Княжичах.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле генерального прокурора Юрия Луценко, информирует Генпрокуратура.

Установлено, что 4 декабря 2016 года в 4 часа утра в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области.

Те вместе с двумя сотрудниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции Киева, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ, отмечает ГПУ.

В результате погибли 5 сотрудников полиции.

Сейчас идут следственные действия. Устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

По данному факту прокуратура Киевской области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) УК Украины.

Президент Петр Порошенко также взял на личный контроль ход расследования и призвал не использовать трагедию в Княжичах для "разборок" и дестабилизации политической ситуации.