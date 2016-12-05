Пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу
Контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области возобновил работу.
Об этом в понедельник после обеда сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы в Twitter.
"Пропускные операции в КПВВ "Марьинка" восстановлено. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в штатном режиме", – указано в сообщении.
УВАГА. Пропускні операції у КПВВ «Мар’їнка» відновлено. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється в штатному режимі.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 5 грудня 2016 р.
Ранее КПВВ "Марьинка" неоднократно обстреливался боевиками, в результате чего работа пункта временно приостанавливалась.
Украинская правда
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