Пункт пропуска "Марьинка" возобновил работу

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Понедельник, 5 декабря 2016, 13:33

Контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области возобновил работу.

Об этом в понедельник после обеда сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы в Twitter.

"Пропускные операции в КПВВ "Марьинка" восстановлено. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в штатном режиме", – указано в сообщении.

Ранее КПВВ "Марьинка" неоднократно обстреливался боевиками, в результате чего работа пункта временно приостанавливалась.

Украинская правда

Темы: Донбасс Пограничная служба
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