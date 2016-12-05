Пункт пропуску "Мар’їнка" відновив роботу

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Понеділок, 5 грудня 2016, 13:33

Контрольно-пропускний пункт "Мар’їнка" на Донеччині відновив роботу.

Про це у понеділок по обіді повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби у Twitter.

"Пропускні операції у КПВВ "Мар’їнка" відновлено. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється в штатному режимі", – вказано в повідомленні.

Раніше КПВВ "Мар'їнка" неодноразово обстрілювався бойовиками, через що роботу пункту тимчасово призупиняли.

Українська правда

Теми: Донбас Прикордонна служба
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