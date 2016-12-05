Экс-руководителя миграционной службы в Львовской области посадили на 5 лет

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Понедельник, 5 декабря 2016, 18:06

Бывшего начальника Главного управления миграционной службы во Львовской области и его первого заместителя приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство и получение взятки в подчиненного.

Об этом в понедельник сообщает прокуратура Львовской области.

Указывается, что Галицкий райсуд Львова признал виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 года и конфискацией имущества.

Оба "требовали и получили от подчиненного работника неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США и 4000 грн, за что обещали не создавать препятствий в служебной деятельности" подчиненного.

Отмечается, что обвинительный акт в указанном уголовном производстве еще в 2014 году было направлено в суд.

Украинская правда

Темы: Львов суд тюрьма
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