Екс-керівника міграційної служби Львівщини посадили на 5 років

00
0
Понеділок, 5 грудня 2016, 18:06

Колишнього начальника Головного управління міграційної служби у Львівській області та його першого заступника засудили до 5 років позбавлення волі за вимагання та отримання хабара у підлеглого.

Про це у понеділок повідомляє прокуратура Львівщини.

Вказується, що Галицький райсуд Львова визнав винними та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 роки та конфіскацією майна.

Обидва "вимагали та одержали від підлеглого працівника неправомірну вигоду в сумі 2 000 доларів США та 4 000 грн, за що обіцяли не створювати перешкод у службовій діяльності" підлеглого.

Зазначається, що обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні ще у 2014 році було скеровано до суду.

Українська правда

Теми: Львів суд в'язниця
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Львівський чиновник-хабарник вийшов на волю під заставу у 2 мільйони 3 грудня 2016, 15:55
Командир роти побив у Львові інспектора, бо він йому не подобався 30 листопада 2016, 20:19
Суд арештував директора львівського клубу, в якому була пожежа 30 листопада 2016, 13:36
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СБУ викликає на допит керівника УП
ГПУ просить відсторонити суддю Ємельянова з посади
Супрун і Омелян відмовляються від обраних держсекретарів
Охоронцю Порошенка, якого звинувачував Онищенко, дали квартиру
Усі новини
Інтерв'ю

Злата Огнєвіч: З Криму треба було зробити Сінгапур

Фото, відео

Мандрівник із Білорусі створив відео про Україну із 30 тисяч знімків