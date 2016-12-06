Московский суд продлил арест "крымских диверсантов" Захтея и Панова

В Москве суд продлил до марта срок содержания под стражей граждан Украины Андрея Захтея и Евгения Панова, которых Россия обвиняет в подготовке терактов в аннексирована Крыму.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Продлить арест требовала ФСБ, заседание суда проходило в закрытом режиме.

Ранее Киевский районный суд Симферополя продлил по ходатайству следствия ФСБ арест Евгения Панова и Захтея до 7 декабря. Сейчас фигуранты находятся в столичном СИЗО "Лефортово".

Ранее Киевский районный суд Симферополя продлил по ходатайству следствия ФСБ арест Евгения Панова и Захтея до 7 декабря.

Украинцам в РФ инкриминируется подготовка диверсий в составе организованной группы.

Как известно 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 серпняв районе города Армянск в Крыму обнаружили группу диверсантов, при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов. Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Захтей, по данным российских силовиков, обеспечивал работу диверсионной группы. Родные Захтея уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант.

Минобороны, ГУР, СНБО Украины опровергли сообщение об украинских диверсантов и причастности задержанных к украинским спецслужбам. Брат Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был похищен в Запорожской области и вывезен в Крым.