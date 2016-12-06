НАПК составило лишь 5 протоколов из-за неподачи партиями отчетов

00
0
Вторник, 6 декабря 2016, 12:33

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило только 5 протоколов об административных правонарушениях в связи с неподачей партиями отчетов о финансах и имуществе за третий квартал 2016 года.

Об этом сказал эксперт Центра политико-правовых реформ Дмитрий Калмыков на пресс-конференции во вторник, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что за I квартал 2016 года отчеты не подали 150 партий, однако НАПК решило не составлять административные протоколы ввиду ограниченности времени на подачу отчетов.

За II квартал 2016 года 149 партий не подали финансовые отчеты, и НАПК также не составляло протоколы об административном нарушении.

По словам эксперта, за III квартал 2016 года "120 партий не подали отчеты" – и НАПК решило составить протоколы и составило 5 протоколов, 1 из них направили в суд.

По мнению Калмыкова, такое выборочное составление протоколов об административных нарушениях вызывает вопросы, поскольку нарушили законодательство все 120 партий.

Эксперт считает, что в виду практического отсутствия наказания партии не имеют стимула к выполнению закона и подаче отчетов.

Темы: партия НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На "Мерседесы" или листовки? Куда партии будут расходовать бюджетные средства 1 декабря 2016, 17:24
От винта. Народный рух Савченко 30 ноября 2016, 16:42
"Рух новых сил" Саакашвили станет партией и может объединиться с "Самопомочью" 26 ноября 2016, 13:32
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб
Суд отстранил от должности главу Счетной палаты Магуту
Минюст объявил конкурс на главного люстратора
В НАБУ проверяют компромат Онищенко, но дело возбудить не могут
Все новости
Время для ребенка

Наставничество в вопросах-ответах

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн