Водители ВР "отмывают" тысячи гривен на машине Геращенко

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Вторник, 6 декабря 2016, 14:14
FB Ирины Геращенко

Руководитель транспортного отдела Верховной Рады сообщил, что служебная машина первого вице-спикера Ирины Геращенко интенсивно используется, даже когда ее нет в стране.

Об этом в Facebook во вторник написала Геращенко.

Она сообщила, что получила отчет от руководителя транспортного отдела ВР о работе закрепленного за ней автомобиля и была шокирована.

"Согласно справке, машина в день "наматывает" не менее 120 км, в том числе в дни моих еженедельных командировок в Минск!", - Написала она, отметив перед этим, что пользуется служебным автомобилем исключительно в служебных целях: "на работу, на мероприятия, в аэропорт".

"В августе, когда я имела официальный отпуск и отсутствовала в Киеве, согласно этой справки, машина намотала 4229 км (это при том, что я работала только в день встречи президента с мамами пленных и потом уже с 23 августа). В сентябре, когда у меня было много командировок и я не видела детей неделями, машина намотала 5000 км", - сообщила она.

Геращенко сообщила, что написала официальное требование главе ВР создать комиссию и "разобраться с этим позором".

"Также я обращаюсь к лидерам парламентских фракций немедленно назначить руководителя Аппарата ВР, это недопустимо, что парламент не имеет руководителя аппарата, который обязан прозрачно организовывать работу ВР. Именно этот человек должен разбираться с бюджетом парламента и отчитываться перед обществом и депутатами за каждую потраченную копейку", - написала она.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Геращенко
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