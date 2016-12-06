Водії ВР "відмивають" тисячі гривень на машині Геращенко

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Вівторок, 6 грудня 2016, 14:14
FB Ірини Геращенко

Керівник транспортного відділу Верховної Ради повідомив, що службова машина першого віце-спікера Ірини Геращенко інтенсивно використовується, навіть, коли її немає в країні. 

Про це у Facebook у вівторок написала Геращенко.

Вона повідомила, що отримала звіт від керівника транспортного відділу ВР про роботу закріпленого за нею автомобіля і була шокована.

"Згідно довідки, машина в день "намотує" не менше 120 км, в тому числі в дні моїх щотижневих відряджень в Мінськ!", - написала вона, зазначивши перед цим, що користується службовим автомобілем виключно у службових цілях: "на роботу, на заходи, в аеропорт".   

"У серпні, коли я мала офіційну відпустку і була відсутня в Києві, згідно цієї довідки, машина намотала 4229 км ( це при тому, що я працювала лише в день зустрічі президента з мамами полонених і потім вже з 23 серпня). У вересні, коли в мене було чимало відряджень і я не бачила дітей тижнями, машина намотала 5000 км", - повідомила вона.

Геращенко повідомила, що написала офіційну вимогу на голову ВР створити комісію і "розібратися з цією ганьбою".

"Також я звертаюся до лідерів парламентських фракцій негайно призначити керівника Апарату ВР, це неприпустимо, що парламент не має керівника Апарату, який зобов'язаний прозоро організовувати роботу ВР. Саме ця людина має розбиратися з бюджетом парламенту і звітувати перед суспільством і депутатами за кожну витрачену копійку", - написала вона.

Українська правда

Теми: Верховна Рада Геращенко
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