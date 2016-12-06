Перестрелка в Княжичах: отстранены 25 полицейских

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Вторник, 6 декабря 2016, 15:05

После перестрелки в Княжичах Киевской области, в результате которой погибли 5 правоохранителей, от службы отстранили 25 полицейских.

Об этом сообщил и.о. главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил 6 декабря во время ведомственного видеоселекторного совещания, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Троян подчеркнул, что за все действия подчиненных и все рискованные решения несут непосредственную ответственность руководители подразделений полиции.

Он также добавил, что 5 декабря по его решению на время проведения служебного расследования отстранены от службы 25 сотрудников полиции, участвовавшие в спецоперации в Княжичах – от руководителей операции до ее участников.

"Я считаю это необходимым, пока мы детально не поймем, кто в чем виноват и кто нарушил инструкцию или приказ", – подчеркнул Троян.

Также пресс-служба Нацполиции сообщает, что семьям погибших выплатят единовременное денежное пособие в размере 800 тысяч гривен.

Украинская правда

Темы: полиция МВД
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