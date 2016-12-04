Перестрілку між правоохоронцями у Княжичах розслідуватиме прокуратура

Розслідування перестрілки між правоохоронцями у н.п. Княжичі, внаслідок якої загинули 5 поліцейських, проводитиме прокуратура.

Про це на брифінгу 4 грудня заявив речник МВС Андрій Шевченко.

"Усі деталі події, як так сталося, буде з'ясовувати прокуратура. У МВС буде проводитися власне службове розслідування, усі результати будуть надані прокуратурі для правової оцінки", - зазначив Шевченко.

Він додав, що у подібних випадках передбачена кримінальна відповідальність.

"Прокуратура проводитиме розслідування і реєструватиме кримінальне провадження", - зазначив Шевченко. За якими статтями може бути відкрито провадження, він не уточнив.

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

"У цей момент в одному із сусідніх будинків спрацювала охоронна сигналізація і на місце виїхала група поліції охорони. Вони помітили інших поліцейських, яких сприйняли за крадіїв, і спробували затримати. Водночас оперативники сприйняли бійців поліції охорони за нападників і прийшли на допомогу своїм колегам", - повідомили у НП.

Між поліцією охорони та оперативною групою виникла перестрілка, під час якої загинули 5 осіб: 2 з поліції охорони, 2 оперативників та 1 спецпризначенець. У цей час троє підозрюваних, які готувалися до вчинення розбою, почувши стрілянину, почали втікати у бік Києва, де їх затримали працівники поліції. У них вилучено вогнепальну зброю.

Українська правда