Боевик Захарченко заявил, что хочет завоевать Британию

Глава боевиков самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что они должны захватить не только Киев и Берлин, но и Великобританию.



Об этом во вторник, 6 декабря, он сказал во время интервью, выложенного в сеть на канале YouTube.



"Я сейчас не говорю Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Все зло нашей российской судьбы — это англосаксы", - заявил Захарченко.



Он добавил, что в случае захвата Великобритании наступит "золотой век России".



"Мы вернем под контроль ту территорию, которую потеряла Российская империя, плюс заберем свое, что должны были получить еще начиная с Крымской войны", - сказал Захарченко.

Захарченко: Фёрст ви тэйк Берлин, вэн ви тэйк Бритэйн энд голден эйдж оф Раша вил бигин pic.twitter.com/JatbePOaoh — Грани.Ру (@GraniTweet) December 6, 2016

В то же время Захарченко заявил, что украинская сторона платит им за поставленное из оккупированной территории угля.



"Мы сейчас держим Украину за одно место тем, что можем им дать уголь зимой, а можем и не дать. То есть если у нас экономика будет хорошо развиваться, мы можем просто взять и притормозить продажу угля на Украину. Мы ж торгуем с Украиной, они платят", - заявил он.



"Они приходят, просят: "Дайте нам еще больше угля. Может, там еще какую-то веточку проложим, или давайте мы у вас электроэнергию будем покупать". Это есть, но Порошенко этого никогда не скажет. Потому что признать это, признать свое поражение", - рассказал боевик.

Ранее Захарченко заявивляв, что боевики могут претендовать на херсонскую область и другие "населенные пункты".



Украинская правда