Бойовик Захарченко заявив, що хоче завоювати Британію

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Вівторок, 6 грудня 2016, 15:54

Глава бойовиків самопроголошеної "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що вони повинні захопити не тільки Київ і Берлін, а й Великобританію.

Про це у вівторок, 6 грудня, він сказав під час інтерв'ю, викладеного у мережу на каналі YouTube.

"Я зараз не говорю Київ. Насправді потрібно брати навіть не Берлін. Потрібно його пройти і взяти Британію всю як таку. Все зло нашої російської долі – це англосакси", - заявив Захарченко.

Він додав, що в разі захоплення Великобританії настане "золоте століття Росії".

"Ми повернемо під контроль ту територію, яку втратила Російська імперія, плюс заберемо своє, що повинні були отримати ще починаючи з Кримської війни", - сказав Захарченко.

Водночас Захарченко заявив, що українська сторона платить їм за поставлене з окупованої території вугілля.

"Ми зараз тримаємо Україну за одне місце тим, що можемо їм дати вугілля взимку, а можемо і не дати. Тобто якщо у нас економіка буде добре розвиватися, ми можемо просто взяти і пригальмувати продаж вугілля на Україну. Ми ж торгуємо з Україною, вони платять", - заявив він.

"Вони приходять, просять: "Дайте нам ще більше вугілля. Може, там ще якусь гілочку прокладемо, або давайте ми у вас електроенергію будемо купувати". Це є, але Порошенко цього ніколи не скаже. Тому що визнати це, визнати свою поразку", - розповів бойовик.

Раніше Захарченко заявивляв, що бойовики можуть претендувати на херсонську область і інші "населені пункти".

Українська правда

Теми: Захарченко Донбас
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