КПУ подала в суд на Минюст

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Вторник, 6 декабря 2016, 16:04

Коммунистическая партия Украины подала в суд на Минюст за то, что тот отказался зарегистрировать изменения и дополнения в устав КПУ, которые были приняты на очередном съезде партии.

Об этом сообщает сайт Окружного административного суда города Киева, куда поступил иск от КПУ.

В Минюсте отметили, что будут рассматривать этот вопрос только после того, как вступит в законную силу решение суда по делу №826/15408/15" (о прекращении деятельности КПУ).

Как известно, 16 декабря 2015 Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Сейчас КПУ обжалует соответствующее постановление в Киевском апелляционном административном суде.

Украинская правда

Темы: КПУ
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